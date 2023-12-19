Tarım Bakanlığı Şht. Tuncer İlkokulu’nda “Yerli Malı Haftası” etkinliği düzenledi

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19/12/2023

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Tarım Bakanlığı Şht. Tuncer İlkokulu’nda “Yerli Malı Haftası” etkinliği düzenledi


Tarım Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü eğitimcileri “12-18 Aralık Yerli Malı Haftası” dolayısıyla Lefkoşa' da Şht. Tuncer İlkokulu, 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine farkındalık yaratmak amaçlı etkinlik gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, etkinlikte gerçekleştirilen sunumun ardından muz fidanı dikimi yapıldı. Ayrıca yerli muzun tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla D. F. Ltd.'in hediye ettiği muzlar tüm okul öğrencilerine dağıtıldı. 

19/12/2023 13:24
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TAGS: Tarım Bakanlığı Şht. Tuncer İlkokulu, kktc, haber
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