Tarım Bakanlığı: Su taşıyan borularda yeni bir arıza yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’den Kıbrıs'a su taşıyan borularda yeni bir arıza veya sorun bulunmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Antalya’da sahile vuran parça boru, Ocak ayında Su Temin Projesinde meydana gelen arıza sonrasında, denizin 250 metre altında yapılan çalışmalar esnasında sorunlu borulardan çıkartılan borular haricinde ,kesilme sonucu yerinde kalmış olan yaklaşık 100 metrelik arızalı parça borunun yüzeye çıkmasıdır” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri’nin borunun tamiratı için ihale sürecini başlattığına işaret edilen açıklamada, çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

01/03/2020 11:08