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Tarım Bakanlığı'nda Yeni Atamalar Yapıldı!

Görevden alınan ve yeni atanan isimler belli oldu

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09/07/2019
HK

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Tarım Bakanlığı'nda Yeni Atamalar Yapıldı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık  Müsteşarı olarak görev yapan  Ercan SINAY görevinden alınarak yerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşar mevkiine Müşavir olarak görev yapmakta olan  Emirali DEVECİ atandı.

Su İşleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Nazife YILMAZ  görevinden alınarak yerine Tarkan ÇEKİ  atandı. 

Veteriner Dairesi Müdürü  olarak görev yapan Hüda HÜDAOĞLU'nun da görevinden alındığı belirtildi.

Atanan isimler 10 Temmuz Tarihindne itibaren görevlerine başlayacaklar

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TAGS: Tarım Bakanlığı, atama, görevden alma
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