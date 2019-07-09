Tarım Bakanlığı'nda Yeni Atamalar Yapıldı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Ercan SINAY görevinden alınarak yerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müsteşar mevkiine Müşavir olarak görev yapmakta olan Emirali DEVECİ atandı.

Su İşleri Dairesi Müdürü olarak görev yapan Nazife YILMAZ görevinden alınarak yerine Tarkan ÇEKİ atandı.

Veteriner Dairesi Müdürü olarak görev yapan Hüda HÜDAOĞLU'nun da görevinden alındığı belirtildi.

Atanan isimler 10 Temmuz Tarihindne itibaren görevlerine başlayacaklar