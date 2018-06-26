Tarım Bakanlığı'ndan üreticilere uyarı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Tatlısu köyü ile sürdürüyor.

Bu çerçevede yarın saat 17:00’de Tatlısu köyünde İbrahim Ateş’in sera alanında toplanılarak solarizasyon konusunda uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.

Aynı gün yine Tatlısu Belediye Kütüphanesinde saat 20:30’da Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi verilecek.

Yapılacak olan eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.

Daireden yapılan diğer açıklamada Yaprağı yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin (Tarım İlaçlarının) Daire tarafından güncellenmiş olduğunu ve bakanlığımızın web sitesinde yayımlandığı belirtildi.

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Üreticilerin kimyasal mücadelede uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmamasını ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak Limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağından üreticilerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.