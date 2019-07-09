Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Akıncılar ile devam edecek

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.30’da Raziye Kocaismai’in bağında üreticilerle toplanılarak, “Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri” konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Saat 19:00’da da Kaplan Kahvehanesi’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek.

Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.