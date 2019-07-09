HABER KIBRIS

ad

Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Akıncılar ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimlerine yarın Akıncılar’da devam edecek.

ads
09/07/2019

ads
Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Akıncılar ile devam edecek

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.30’da Raziye Kocaismai’in bağında üreticilerle toplanılarak, “Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri” konulu uygulamalı eğitim verilecek.  
Saat 19:00’da da Kaplan Kahvehanesi’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek. 
Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tarım Dairesi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.