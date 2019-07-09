Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Akıncılar ile devam edecek
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimlerine yarın Akıncılar’da devam edecek.
09/07/2019
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Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.30’da Raziye Kocaismai’in bağında üreticilerle toplanılarak, “Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri” konulu uygulamalı eğitim verilecek.
Saat 19:00’da da Kaplan Kahvehanesi’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek.
Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.