Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Cihangir köyü ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Cihangir köyü ile sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede, 27 Şubat Çarşamba günü saat 15:00’te Cihangir’de Necati Özcihangirli’nin zeytinliğinde üreticilerle bir araya gelinerek, Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, budaması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18:00’de Tuncay Alptekin’in kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.