Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Dağyolu köyü ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Dağyolu köyü ile sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Dağyolu Spor Kulübü yanındaki arazide üreticilerle buluşularak, Tarım Dairesi tarafından tahıl üretimi, ekimden hasada kadar geçen süreç ve yaşanan sorunlar ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Dağyolu Spor Kulübü’nde üreticilere, gece eğitimi verilecek.

Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

29/11/2019 17:04