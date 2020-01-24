Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Dikmen ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Dikmen ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 29 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’de Mustafa Altınbilek, İbrahim Altuna ve İbrahim Turan’ın tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi)ile hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Ahmet Demiray Kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

(BRT/MAIL)

24/01/2020 12:08