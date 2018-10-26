Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Gaziköy ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Gaziköy ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 31 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Gaziköy’de Fatih Öztürk’ün arazisinde belirlenen hastalık ve zararlılara ilgili eğtim verilecek ve Serkan Özünlü’nün zeytin arazileri gezilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Gaziköy Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından,zeytin yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılarla ilgili slayt gösterisi yapılarak, Gece Eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.