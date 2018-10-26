HABER KIBRIS

Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Gaziköy ile devam edecek

ads
26/10/2018

Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Gaziköy ile devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Gaziköy ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 31 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Gaziköy’de Fatih Öztürk’ün arazisinde belirlenen hastalık ve zararlılara ilgili eğtim verilecek ve Serkan Özünlü’nün zeytin arazileri gezilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Gaziköy Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından,zeytin yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılarla ilgili slayt gösterisi yapılarak, Gece Eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tarım Dairesi, eğitim
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems