Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Hisarköy ile Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Hisarköy ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 29 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de Ali Erenoğlu’nun bağında üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Bağ Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Hisarköy Kültür ve Spor Derneği’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek