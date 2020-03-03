Tarım Dairesi, eğitim çalışmalarına Yeşilyurt'ta devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Yeşilyurt ile sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, yarın saat 15.00’te, Güner Mükellef’in narenciye bahçesinde üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından bağ yetiştiriciliği (budanması, bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması) ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Yeşilyurt Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek.

Eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu kaydedildi.

03/03/2020 11:51