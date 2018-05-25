Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi’nin 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetim sonuçlarına göre 33 ithal ürünün 32’si, 17 yerli ürünün 14’ü temiz çıktı.

Açıklamaya göre ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, biber çeşitleri, acı kırmızı pul biber, kiraz çeşitleri, üzüm çeşitleri, yeşil cin biber, susam, mısır, ayçiçeği küspesi, tatlı kırmızı pul biber, kuru üzüm, nohut ve soya küspesi olmak üzere 33 numunede 32’si temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. SVS Ticaret Ltd’ye ait limit üstü çıkan beyaz üzüm imha edildi.

Yerli ürünlerden domates, karpuz, fasulye, salatalık, yeşil biber, kabak çeşitleri, soğan, patates ve üzüm olmak üzere 17 numune de 14’ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Gazimağusa’da domates üretimi yapan Fatma Gül Aykut ve Osman Şeker’e ait domatesin tekrar yapılan laboratuvar analiz sonuçlarının kirli çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.

Yine Gazimağusa’da domates üretimi yapan Soner Öğer’e ait ürün ruhsatlı olmayan kimyasal ilaç tespit edildiği için imha edildi.