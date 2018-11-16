Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
16/11/2018
Tarım Dairesi 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor.
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, üzüm (r.g), armut çeşitleri,beyaz lahana,biber çeşitleri,ayçiçek küsbesi, cennet meyvesi, lolorosso, pamuk tohumu küsbesi, pul biber çeşitleri, patates ve salatalık olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.
SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, pazı, salatalık, taze fasulye, ıspanak, yeşil lahana, gulumra, karnıbahar, brokoli, şafuri kabak, marul, kereviz, pırasa ve çiçek lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Gazimağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan üçüncü numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilirken, Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durduruldu.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Hakan Düzgün İthal Acı K. Pul Biber Limit Üstü
2 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
3 Hürsen Tarım Ür. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
4 ORC Foods Ltd. İthal Beyaz Lahana Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
9 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
10 Svs Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
11 Holly Grains Ltd İthal Pamuk Tohumu Küsbesi Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Limit Üstü
15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
16 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şili Kırmızı Biber Temiz
17 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
25 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
26 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Limit Üstü
27 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Granny) Temiz
28 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Temiz
29 Hakan Düzgün İthal Pul Biber Temiz
30 Hakan Düzgün İthal Tatlı Pul Biber Temiz
31 Hakan Düzgün İthal Acı K. Pul Biber Temiz
32 ORC Foods Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
33 ORC Foods Ltd. İthal Armut(Ank) Limit Üstü
34 ORC Foods Ltd. İthal Pırasa Temiz
35 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
36 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Limit Üstü
37 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
38 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
39 Selgün Tic. İthal Patates Temiz
40 Kırmızıgil Ltd. İthal Yer Fıstığı Kabuğu Paleti Temiz
41 Yoran Tarım Ür. Bostancı Yeşil Lahana Temiz
42 Yoran Tarım Ür. Bostancı Karnabahar Temiz
43 Engin Hürsen Bostancı Brokoli Temiz
44 Kamuran Ender Bostancı T.Fasulye Temiz
45 Aydın Portakalcı Bostancı Şafuri Kabak Temiz
46 Aydın Portakalcı Bostancı T.Fasulye Temiz
47 Engin Hürsen Bostancı Marul Temiz
48 Engin Hürsen Bostancı Ispanak Temiz
49 Yoran Tarım Ür. Bostancı Gulumbra Temiz
50 Rüstem Portakalcı Bostancı T.Fasulye Temiz
51 Mustafa Karagözlü Yıldırım Fasulye Temiz
52 Osman Cantaş Yıldırım Domates Temiz
53 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Domates Temiz
54 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Patlıcan Temiz
55 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz
56 İbrahim Ateş Tatlısu Salatalık Temiz
57 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
58 Akıle Sesigüzel Mormenekşe Kereviz Limit Üstü
59 Mehmet Gazi Mormenekşe Kereviz Temiz
60 Teslime Ersöz Mağusa Maydanoz Temiz
61 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz
62 Zübeyde Kuşaf Yeniboğaziçi Domates Temiz
63 Nihat Aydın Geçitköy Pırasa Temiz
64 Bayram Avcı Geçitköy Ispanak Temiz
65 Bayram Avcı Geçitköy Çiçek Lahanası Temiz
66 Ali Güler Geçitköy Marul Temiz
67 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Temiz