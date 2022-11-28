Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi, 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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28/11/2022

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Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi, Mağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün İmha edildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerde 34 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadığı belirtilirken, yerli ürünlerde ise 8 numuneden 7’sinin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlandığı kaydedildi.

28/11/2022 11:33
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TAGS: Tarım Dairesi, gıda denetim, haber, kıbrıs, kktc
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