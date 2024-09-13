Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

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13/09/2024

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Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan gıda analizinde ithal armut ve domateste (yuvarlak) limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Eylül tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 85 numunenin 83’ü temiz çıktı.

Selgün Ticaret’e ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine İmha;

Hürsen Tarım Ürünleri Ltd. ait domateste (Yuvarlak) de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 8’i de temiz çıktı.

13/09/2024 13:02
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TAGS: Tarım Dairesi, Devlet Laboratuvarı, gıda denetim, haber, kıbrıs
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