Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

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19/09/2023

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Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi 8-14 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim sebze-meyve denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirildi.

Daire açıklamasında, ithal ürünlerde 50 numunede 50 numunenin, yerli ürünlerde 14 numunede 13 numunenin temiz olarak değerlendirildiği ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı belirtildi.

Bostancı köyü sakini Abdullah Aktoprak’a ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

19/09/2023 13:28
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TAGS: Tarım Dairesi, Devlet Laboratuvarı, gıda denetim, haber, kıbrıs
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