İthal 2 ve yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

İthal ürünlerin tamamı temiz… Bir üreticiye ait molehiya imha edildi

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02/09/2022
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İthal 2 ve yerli 1 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerde 40 numunede 38’i temizken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 üründen, Svs Tic Ltd. ait Armut firmanın isteği üzerine imha edilirken, Köşe Tic. Ltd. ait Nektarin ise firmanın isteği üzerine menşeine iade  edildi.

Yerli ürünlerde 10 numuneden 9 numune temiz çıkarken, limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

2 Eylül Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:                                

İsim        Yerli/ithal            Ürün      Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Golden       Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

Kazım Altuncuoğlu            İthal       Şeftali    Temiz

Kazım Altuncuoğlu            İthal       Elma Stk.             Temiz

Kazım Altuncuoğlu            İthal       Elma Golden       Temiz

Halil Kasap Paz.  İthal       Şeftali    Temiz

Halil Kasap Paz.  İthal       Havuç    Temiz

Cahide Kılıç         İthal       Taze Fasulye       Temiz

Cahide Kılıç         İthal       Havuç    Temiz

Nej Grain Ltd.     İthal       Ayçiçek Küsbesi yağlı       Temiz

Nej Grain Ltd.     İthal       Ayçiçek Küsbesi  Temiz

M.Hacı Ali            İthal       Ayçiçek Küsbesi  Temiz

Hürsen Tarım      İthal       Domates              Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Greyfurt               Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Gala            Temiz

Köşe Tic. Ltd.      İthal       Şeftali    Temiz

Köşe Tic. Ltd.      İthal       Nektarin              Limit Üstü

Köşe Tic. Ltd.      İthal       Çeri Domates     Temiz

Cahide Kılıç         İthal       Greyfurt               Temiz

Cahide Kılıç         İthal       Çeri Domates     Temiz

Cahide Kılıç         İthal       Armut S.M           Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Çeri Domates     Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Elma Stk.             Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Armut S.M           Temiz

Nej Grain Ltd.     İthal       Ekmeklil Buğday Temiz

Halil Kasap Paz.  İthal       Şeftali    Temiz

Halil Kasap Paz.  İthal       Nektarin              Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Stk.             Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Şeftali    Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Nektarin              Temiz

SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut S.M           Limit Üstü

Bekir Cura           İthal       Elma Gala            Temiz

Bekir Cura           İthal       Çeri Domates     Temiz

Bekir Cura           İthal       Nektarin              Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Şeftali    Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

Onbaşı İşlt. Ltd.  İthal       Armut S.M           Temiz

Hüseyin Yırık       Serhatköy            Üzüm     Limit Üstü

Mahmut Sonsuz Serhatköy            Biber      Temiz

Mahmut Sonsuz Serhatköy            Domates              Temiz

Mahmut Sonsuz Serhatköy            Hıyar      Temiz

Mahmut Sonsuz Serhatköy            Siyah Patlıcan     Temiz

Bayram AvcI       Geçitköy              Domates (Parsel-1)          Temiz

Bayram AvcI       Geçitköy              Domates (Parsel-2)          Temiz

İsmail Hakkı Çakmak        Geçitköy              Kapya Biber         Temiz

Akdeniz Tarım Ürünleri Ltd.           Geçitköy              Domates              Temiz

Savaş Ozan          Tepebaşı              Domates              Temiz

02/09/2022 16:28
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TAGS: gıda, denetim, ithal,
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