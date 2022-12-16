Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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16/12/2022

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Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 9-15 Aralık 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 23 numunede 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen    ürüne rastlanılmamıştır. 

Yerli ürünlerde 15 numunede 12 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3  ürüne rastlanılmıştır. 

Tatlısu köyü  sakinlerinden Mahmut Çil’e ait Domatesde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Yıldırım köyü  sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait Biber Kapya ve Biber Dolmalıkda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

16/12/2022 17:33
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TAGS: Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı
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