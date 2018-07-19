Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi son bir haftada yapılan denetimlerin sonucunu açıkladı.
19/07/2018
Tarım Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analizi yapılan ithal ürünlerde kalıntıya rastlanmazken, yerli ürünlerin 4’ünde limit üstü kalıntı saptandı.
Analizi yapılan ithal ürünlerde 21 numune temiz çıkarken yerli 27 numuneden 23'ü temiz çıktı, 4’ünde kalıntı bulundu.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerden şeftali, elma, armut, kayısı çeşitleri, kiraz, üzüm, nektarin, arpa yemlik, mısır, karnabahar, çeri domates ve çilek olmak üzere 21 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.
Yerli ürünlerden, domates, molehiya, sultani üzüm, verigo üzüm, biber çeşitleri, böğrülce olmak üzere 27 numuneden 23'ü temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.
DOMATES, BİBER, SULTANİ ÜZÜMLERİN HASADI DURDURULDU
Yerli ürünlerde Tepebaşı’nda Rifat Güleç'e ait domates, Mağusa'da Dalda Gıda Sanayi'ye ait biber ve Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlenmez'e ait iki farklı sultani üzümde yapılan laboratuvar analizlerinde, pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durduruldu.
Geçen hafta Yeşilyurt'ta Halil Özyüksel’e ait Sultani Üzümde yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapılmıştı. Yapılan ikinci analizde, ürünün temiz çıkmasıyla hasadına izin verildi.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Tük ithal Arpa temiz
nuri ersoy ithal Kayısı temiz
nuri ersoy ithal Şeftali temiz
nuri ersoy ithal kiraz temiz
onbaşı ltd. ithal elma starking temiz
onbaşı ltd. ithal elma starking temiz
halil kasap ithal Kayısı temiz
halil kasap ithal nektarin temiz
halil kasap ithal Şeftali temiz
svs ithal elma starking temiz
Svs ithal kiraz temiz
svs ithal Karnabahar temiz
M.hacıali ithal mısır temiz
Nej grain ltd ithal mısır temiz
orç food ithal siyah üzüm temiz
orç food ithal kırmızı üzüm temiz
orç food ithal Şeftali temiz
onbaşı ltd. ithal armut temiz
onbaşı ltd. ithal Şeftali temiz
onbaşı ltd. ithal çeri domates temiz
onbaşı ltd. ithal çilek temiz
tae Türkmenkoy molohiya temiz
şeref çoban Serdalı molohiya temiz
Turgay Çoban Serdalı molohiya temiz
Tulin İlgililer Serdalı molohiya temiz
Ahmet Büyükadem Serdalı molohiya temiz
Salih Eray Serdalı molohiya temiz
Rifat Güleç Tepebaşı Böğrülce temiz
Rifat Güleç Tepebaşı Domates limit üstü
Rifat Güleç Çamlıbel Domates temiz
Dalda Gıda Sanayi Mağusa biber limit üstü
soner öğen Mağusa marul temiz
Hasan Tuğrul Mağusa mısır temiz
Mahmut Tuğrul Mağusa molehiya temiz
Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm temiz
İmam Ergün Yeşilyurt sultani üzüm temiz
Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm II .Alım temiz
Mustafa Bağrıaçık Aydınköy sultani üzüm Temiz
halil can başoğlu Gaziveren sultani üzüm Temiz
halil can başoğlu Gaziveren verigo üzüm Temiz
Kıymet Bulancak Yeşilyurt sultani üzüm Temiz
şerife Aykal” Yeşilyurt sultani üzüm Temiz
Tüner dörtlenmez parsel 1 Yeşilyurt sultani üzüm limit üstü
Tüner dörtlenmez parsel 1 Yeşilyurt sultani üzüm limit üstü