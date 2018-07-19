Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analizi yapılan ithal ürünlerde kalıntıya rastlanmazken, yerli ürünlerin 4’ünde limit üstü kalıntı saptandı.

Analizi yapılan ithal ürünlerde 21 numune temiz çıkarken yerli 27 numuneden 23'ü temiz çıktı, 4’ünde kalıntı bulundu.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.



İthal ürünlerden şeftali, elma, armut, kayısı çeşitleri, kiraz, üzüm, nektarin, arpa yemlik, mısır, karnabahar, çeri domates ve çilek olmak üzere 21 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.



Yerli ürünlerden, domates, molehiya, sultani üzüm, verigo üzüm, biber çeşitleri, böğrülce olmak üzere 27 numuneden 23'ü temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



DOMATES, BİBER, SULTANİ ÜZÜMLERİN HASADI DURDURULDU



Yerli ürünlerde Tepebaşı’nda Rifat Güleç'e ait domates, Mağusa'da Dalda Gıda Sanayi'ye ait biber ve Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlenmez'e ait iki farklı sultani üzümde yapılan laboratuvar analizlerinde, pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durduruldu.



Geçen hafta Yeşilyurt'ta Halil Özyüksel’e ait Sultani Üzümde yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapılmıştı. Yapılan ikinci analizde, ürünün temiz çıkmasıyla hasadına izin verildi.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

Tük ithal Arpa temiz

nuri ersoy ithal Kayısı temiz

nuri ersoy ithal Şeftali temiz

nuri ersoy ithal kiraz temiz

onbaşı ltd. ithal elma starking temiz

onbaşı ltd. ithal elma starking temiz

halil kasap ithal Kayısı temiz

halil kasap ithal nektarin temiz

halil kasap ithal Şeftali temiz

svs ithal elma starking temiz

Svs ithal kiraz temiz

svs ithal Karnabahar temiz

M.hacıali ithal mısır temiz

Nej grain ltd ithal mısır temiz

orç food ithal siyah üzüm temiz

orç food ithal kırmızı üzüm temiz

orç food ithal Şeftali temiz

onbaşı ltd. ithal armut temiz

onbaşı ltd. ithal Şeftali temiz

onbaşı ltd. ithal çeri domates temiz

onbaşı ltd. ithal çilek temiz

tae Türkmenkoy molohiya temiz

şeref çoban Serdalı molohiya temiz

Turgay Çoban Serdalı molohiya temiz

Tulin İlgililer Serdalı molohiya temiz

Ahmet Büyükadem Serdalı molohiya temiz

Salih Eray Serdalı molohiya temiz

Rifat Güleç Tepebaşı Böğrülce temiz

Rifat Güleç Tepebaşı Domates limit üstü

Rifat Güleç Çamlıbel Domates temiz

Dalda Gıda Sanayi Mağusa biber limit üstü

soner öğen Mağusa marul temiz

Hasan Tuğrul Mağusa mısır temiz

Mahmut Tuğrul Mağusa molehiya temiz

Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm temiz

İmam Ergün Yeşilyurt sultani üzüm temiz

Halil Özyüksel Yeşilyurt Sultani Üzüm II .Alım temiz

Mustafa Bağrıaçık Aydınköy sultani üzüm Temiz

halil can başoğlu Gaziveren sultani üzüm Temiz

halil can başoğlu Gaziveren verigo üzüm Temiz

Kıymet Bulancak Yeşilyurt sultani üzüm Temiz

şerife Aykal” Yeşilyurt sultani üzüm Temiz

Tüner dörtlenmez parsel 1 Yeşilyurt sultani üzüm limit üstü

Tüner dörtlenmez parsel 1 Yeşilyurt sultani üzüm limit üstü