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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi son bir haftada yapılan denetimlerin sonucunu açıkladı.

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19/07/2018

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

 Tarım Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, analizi yapılan ithal ürünlerde kalıntıya rastlanmazken, yerli ürünlerin 4’ünde limit üstü kalıntı saptandı.

Analizi yapılan ithal ürünlerde 21 numune temiz çıkarken yerli 27 numuneden 23'ü temiz çıktı, 4’ünde kalıntı bulundu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden şeftali, elma, armut, kayısı çeşitleri, kiraz, üzüm, nektarin, arpa yemlik, mısır, karnabahar, çeri domates ve çilek olmak üzere 21 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.    

Yerli ürünlerden, domates, molehiya,  sultani üzüm, verigo üzüm, biber çeşitleri, böğrülce    olmak üzere 27 numuneden 23'ü temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

DOMATES, BİBER, SULTANİ ÜZÜMLERİN HASADI DURDURULDU

Yerli ürünlerde Tepebaşı’nda Rifat Güleç'e ait domates, Mağusa'da Dalda Gıda Sanayi'ye ait biber ve Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlenmez'e ait iki farklı sultani üzümde yapılan laboratuvar analizlerinde, pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durduruldu.

Geçen hafta Yeşilyurt'ta Halil Özyüksel’e ait Sultani Üzümde yapılan laboratuvar analizinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapılmıştı. Yapılan ikinci analizde, ürünün temiz çıkmasıyla hasadına izin verildi.

 

                                                                     

                                                                     

İsim                       Yerli/ithal               Ürün                      Analiz Sonucu                   

Tük                        ithal                       Arpa                      temiz

nuri ersoy              ithal                       Kayısı                    temiz

nuri ersoy              ithal                       Şeftali                    temiz

nuri ersoy              ithal                       kiraz                      temiz

onbaşı ltd.              ithal                       elma starking         temiz

onbaşı ltd.              ithal                       elma starking         temiz

halil kasap             ithal                       Kayısı                    temiz

halil kasap             ithal                       nektarin                 temiz

halil kasap             ithal                       Şeftali                    temiz

svs                         ithal                       elma starking         temiz

Svs                        ithal                       kiraz                      temiz

svs                         ithal                       Karnabahar            temiz

M.hacıali                ithal                        mısır                      temiz

Nej grain ltd           ithal                       mısır                      temiz

orç food                 ithal                        siyah üzüm            temiz

orç food                 ithal                       kırmızı üzüm         temiz

orç food                 ithal                       Şeftali                    temiz

onbaşı ltd.              ithal                       armut                     temiz

onbaşı ltd.              ithal                       Şeftali                    temiz

onbaşı ltd.              ithal                       çeri domates temiz

onbaşı ltd.              ithal                       çilek                       temiz

tae                          Türkmenkoy          molohiya               temiz

şeref çoban            Serdalı                   molohiya               temiz

Turgay Çoban        Serdalı                   molohiya               temiz

Tulin İlgililer         Serdalı                   molohiya               temiz

Ahmet Büyükadem Serdalı                  molohiya               temiz

Salih Eray              Serdalı                   molohiya               temiz

Rifat Güleç            Tepebaşı                Böğrülce                temiz

Rifat Güleç           Tepebaşı                Domates                limit üstü

Rifat Güleç           Çamlıbel                Domates                temiz

Dalda Gıda Sanayi Mağusa                  biber                      limit üstü

soner öğen             Mağusa                  marul                     temiz

Hasan Tuğrul         Mağusa                  mısır                     temiz

Mahmut Tuğrul     Mağusa                  molehiya                temiz

Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm         temiz

İmam Ergün          Yeşilyurt      sultani üzüm                    temiz

Halil Özyüksel       Yeşilyurt      Sultani Üzüm II .Alım     temiz

Mustafa Bağrıaçık  Aydınköy    sultani üzüm           Temiz

halil can başoğlu    Gaziveren    sultani üzüm                    Temiz

halil can başoğlu    Gaziveren    verigo üzüm                     Temiz

Kıymet Bulancak   Yeşilyurt      sultani üzüm           Temiz

şerife Aykal”         Yeşilyurt      sultani üzüm           Temiz

Tüner dörtlenmez  parsel 1 Yeşilyurt   sultani üzüm limit üstü

Tüner dörtlenmez  parsel 1 Yeşilyurt   sultani üzüm limit üstü

 

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TAGS: Tarım Dairesi, gıda denetim, sonuç, ürün, haber, kıbrıs
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