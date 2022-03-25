Tarım Dairesi gıda denetimlerinin temiz çıktığını açıkladı

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25/03/2022

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Tarım Dairesi gıda denetimlerinin temiz çıktığını açıkladı

Tarım Dairesi, 18-24 Mart arası yapılan gıda denetimlerinde tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığını duyurdu.

Tarım Dairesinden yayımlanan bildiriye göre, 18-24 Mart arasında ithal gıda ürünlerinden alınan 38 numunede ve yerli ürünlerden alınan 18 numunede olup tavsiye dışı veya limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Kalıntı Limitleri”ne  göre değerlendiriliyor.

25/03/2022 15:03
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TAGS: Tarım Dairesi, gıda denetimleri, KKTC
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