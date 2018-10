Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 19 Ekim-25 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Arpa, Mısır, Mantar, Büyük Baş Hayvan Yemi, Ayçiçek Küsbesi, Toz Biber(Acı), İsot ,Cennet Meyvesi ,Acı Pul Biber ve Tatlı Pul Biber olmak üzere 32 numuneden 30’u temiz olup sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS. Ltd ait armutdan alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Nuri Ersoy Ltd. ait armutdan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imhasına karar verilmiştir.

Yerli ürünlerden Biber, Patlıcan, Pancar, Roka, Ispanak, Golyandro, Maydanoz, Dereotu,Turp, Domates ve Nar olmak üzere 13 numuneden 8’i temiz olup sadece 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Güzelyurt’ta Ümit Zeki’ye ait narın hasadına izin verilmiştir.

Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez ‘e ait domatesden alınan(3.) numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Büyük Baş H. Yemi Temiz

2 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Toz Biber (AcI) Temiz

3 Muhammed M. Ömeroğlu İthal İsot Temiz

4 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz

5 ORC Foods Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

6 ORC Foods Ltd. İthal Armut Temiz

7 Nej Gairn Ltd İthal Mısır Temiz

8 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

9 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd İthal Üzüm Temiz

11 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

13 Bekir Cura İthal Domates Temiz

14 Başpınar Ltd. İthal Arpa Temiz

15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Limit Üstü

16 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz

18 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz

19 Baharyolu İthal İsot Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21 ORC Foods Ltd. İthal Kırmızı Elma Temiz

22 ORC Foods Ltd. İthal Yeşil Elma Temiz

23 Selgün Tic. İthal Parmak Beyaz Üzüm Temiz

24 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

25 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma(Amasya) Temiz

26 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz

27 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut (Ank) Limit Üstü

30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

33 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Temiz

34 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Patlıcan Temiz

35 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Biber Temiz

36 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü

37 Emine Bolat Çayönü Roka Temiz

38 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Limit Üstü

39 Hasan Beşerler Çayönü Golyandro Temiz

40 Hasan Beşerler Çayönü Turp Temiz

41 Fırat Bender Çayönü Ispanak Temiz

42 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü

43 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Domates Limit Üstü

44 Ali Gürler Geçitköy Maydanoz Temiz

45 Nihat Aydın Geçitköy Dereotu Limit Üstü