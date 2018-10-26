Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
26/10/2018
Tarım Dairesi 19 Ekim-25 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Arpa, Mısır, Mantar, Büyük Baş Hayvan Yemi, Ayçiçek Küsbesi, Toz Biber(Acı), İsot ,Cennet Meyvesi ,Acı Pul Biber ve Tatlı Pul Biber olmak üzere 32 numuneden 30’u temiz olup sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS. Ltd ait armutdan alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir. Nuri Ersoy Ltd. ait armutdan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imhasına karar verilmiştir.
Yerli ürünlerden Biber, Patlıcan, Pancar, Roka, Ispanak, Golyandro, Maydanoz, Dereotu,Turp, Domates ve Nar olmak üzere 13 numuneden 8’i temiz olup sadece 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Güzelyurt’ta Ümit Zeki’ye ait narın hasadına izin verilmiştir.
Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez ‘e ait domatesden alınan(3.) numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Pınarlı Koop Kredi Şti. İthal Büyük Baş H. Yemi Temiz
2 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Toz Biber (AcI) Temiz
3 Muhammed M. Ömeroğlu İthal İsot Temiz
4 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz
5 ORC Foods Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
6 ORC Foods Ltd. İthal Armut Temiz
7 Nej Gairn Ltd İthal Mısır Temiz
8 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
9 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd İthal Üzüm Temiz
11 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
13 Bekir Cura İthal Domates Temiz
14 Başpınar Ltd. İthal Arpa Temiz
15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut Limit Üstü
16 Baharyolu İthal Acı Pul Biber Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Mantar Temiz
18 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
19 Baharyolu İthal İsot Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 ORC Foods Ltd. İthal Kırmızı Elma Temiz
22 ORC Foods Ltd. İthal Yeşil Elma Temiz
23 Selgün Tic. İthal Parmak Beyaz Üzüm Temiz
24 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
25 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Elma(Amasya) Temiz
26 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz
27 Holly Grains Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut (Ank) Limit Üstü
30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
33 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Temiz
34 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Patlıcan Temiz
35 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Biber Temiz
36 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü
37 Emine Bolat Çayönü Roka Temiz
38 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Limit Üstü
39 Hasan Beşerler Çayönü Golyandro Temiz
40 Hasan Beşerler Çayönü Turp Temiz
41 Fırat Bender Çayönü Ispanak Temiz
42 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü
43 Ahmet Ertan Dönmez Geçitköy Domates Limit Üstü
44 Ali Gürler Geçitköy Maydanoz Temiz
45 Nihat Aydın Geçitköy Dereotu Limit Üstü