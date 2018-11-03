Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 48 ithal ürünün 46’sı, 22 yerli ürünün 17’si temiz çıktı.

İthal ürünlerden SVS. Ltd ait Armutlardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden ise Geçitköyde Nihat Aydın'a ait Dereotu ve Bayram Avcı'ya ait Domates, Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait Pazı, Çayönünde Zehra Bağrışa'a ait Ispanak ve Muhsin Arkoy'a ait Pancardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.