Tarım Dairesi: İthal 11, yerli 6 üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, ithal ürünlerde 11, yerli ürünlerde de 6 üründe, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 4-10 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildi.

Buna göre, ithal ürünlerde 38 numunede 27 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 11 ürüne rastlanıldı.

ORC Foods'a ait Elma Granny'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Svs Tic. Ltd'e ait Kiraz (1), Kiraz (2), Armut S.M ve Siyah Erik (1), Siyah Erik (2)'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Halil Kasap Paz. ait Elma Granny ve Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Bekir Cura’ya ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Onbaşı İşl. ltd.'e ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Coşkun-Nur Otomotiv Ltd. ait Kirazda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 24 numunede 18 numune temiz çıkarken, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanıldı.

Minareliköy sakini Salih Dağcılar ve Kalavaç köyü sakini Hüseyin Talipoğlu'na ait Babutsada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Yeşilyurt köyü sakini Hüseyin Özyüksel’e ait Sultani Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğimden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Mağusa sakini Özer Özütemiz’e ait Hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Haspolat köyünde Bayur Tarım’a ait Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

Geçitköy sakini Mustafa Seyfi'ye ait Sultani Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.