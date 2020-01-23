Tarım Dairesi: Tahıl alanlarını kontrol edin, gerekli ilaçlamaları yapın…

Nem ve sıcaklık, tahıl alanlarında hastalığa neden oldu. Tarım Dairesi, üreticilere “tahıl alanlarını kontrol edin, gerekli ilaçlamaları yapın” tavsiyesinde bulundu.

Tarım Dairesi, aşırı nem ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle özellikle ilaçlı tohum kullanılmamış alanlarda, fungal yaprak leke hastalıkları, tahıl yaprak güvesi (sirividi) ve hesse sineği zararları tespit edildiğini duyurdu.

Tarım Dairesi mühendisleri son dönemdeki aşırı yağışların tahıl alanlarında yarattığı etkiyi inceledi.

Hava sıcaklığına bağlı olarak, mevcut hastalıkların ve zararlıların sap ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riskine dikkat çekildi. Üreticilerden tahıl alanlarını kontrol etmeleri, gerekli ilaçlamaları yapmaları tavsiye edildi. İlaçlama için uygun koşulları dikkate alınması da istendi.

Üreticilerin kullanılabilecek ilaçlarla ilgili gerekli bilgileri, bölgelerindeki Tarım Dairesi şubelerinden edinebileceği de açıklandı.

23/01/2020 20:34