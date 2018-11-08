Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmalarına Çamlıbel'de devam etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Çamlıbel köyü ile sürdürdü.



Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede, dün akşam zeytin yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılarla ilgili slayt gösterisi yapılarak, gece eğitimi gerçekleştirildi.





