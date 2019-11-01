Tarım eğitimlerine Cihangir’de devam edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği tarla günü ve gece eğitimini Cihangir köyünde sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, 6 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’de Derviş Erşangil’in tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi) ile hastalık, zararlılardan korunma ile ilgili eğitim verilecek.

Tarım Dairesi tarafından, saat 18.00’de ise, Cihangir’de Tunç Alptekin’in kahvehanesinde üreticilere aynı konuda gece eğitimi verilecek.

Eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu kaydedildi.

01/11/2019 17:23