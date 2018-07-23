Tarım Master Planı yeniden gözden geçiriliyor

İki gün boyunca eylem planının güncellenmesi ve proje oluşturma çerçevesinde uygulamaya amaçlı bir çalışma yapılıyor.

Çalışmanın sonunda ortaya çıkacak taslak metin, Sivil Toplum Örgütleriyle de paylaşılarak düzenlenecek bir çalıştayda ele alınacak ve sonuçlandırılacak.

Çalışmaya, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof.Dr. Sait Engindeniz, Prof. Dr. Gamze Saner, Doç. Dr.Sevtap Gümüş ve Doç. Dr. Berna Türkekul katkı koyuyor.

Toplantılardan ilki, Tarım ve DoğalKaynaklar Bakanlığı’nda hugün gerçekleşti.

Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarım Master Planı ile ilgili önemli bir çalışma yürütüleceğini belirterek,Tarım Master Planı’nınvizyonunun, strateji belgesi uygulanmasıve hükümet programına uygun bir hedefle toplumsal bir uzlaşıyla şekillendirilmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Toplantıda, KKTC’deki tarım sektörü hakkında sunum da yapıldı. Toplantı sırasında akademisyenler, daire ve kurum yetkililerinden çeşitli konularda bilgi alarak, görüş alışverişinde bulundu.

Çalışmanın sonunda ortaya çıkacak taslak metin, Sivil Toplum Örgütleriyle de paylaşılarak düzenlenecek bir çalıştayda ele alınacak ve sonuçlandırılacak.

BRT