Tarım öğretiminin 179. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), tarım öğretiminin 179. yıldönümü kutlamaları kapsamında Güzelyurt’ta, "Tarımda Suyun Etkin Kullanımı" konulu konferans düzenledi.

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarının da yapıldığı etkinlikte ilk sözü alan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, kutlama etkinliğini bu yıl tarım merkezi Güzelyurt’ta düzenlediklerini belirterek, Türkiye’den gelen suyun etkin ve planlı kullanımının önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın da narenciyede yaşanan sıkıntılara değinerek, planlı tarım politikalarının ve bilinçli su kullanımının narenciye için de önemli olduğunu kaydetti.

YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, UKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erayman ve LAÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Atilla Aşkın da üniversitelerindeki tarım fakülteleri hakkında bilgiler vererek, ülkede, tarımda bilimsel veriler ışığında yapılacak planlı çalışmalara ve gençlerin tarıma yönlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, Türkiye’den ülkeye su getirilmesi projesinin önemine vurgu yaparak, artan nüfus ve konut sayısı nedeniyle birçok verimli alanın heba edildiğini ve yaşanan sorunların doğru planlamalarla çözülebileceğini ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında, yerel yönetim olarak tarımda gelişimi ve verimliliği arttıran çalışmalara destek verdiklerini belirterek, verimli tarım topraklarının korunması ile suyun doğru kullanılıp doğru yönetilmesi noktasında adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, "Tarımda Suyun Etkin Kullanımı" konulu konferans verdi.