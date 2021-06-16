Tarım Sektörüne Vergisiz Akaryakıt Ödenmesine Yönelik Kaynak Yarın Aktarılacak

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16/06/2021

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Tarım Sektörüne Vergisiz Akaryakıt Ödenmesine Yönelik Kaynak Yarın Aktarılacak

Tarım sektörüne vergisiz akaryakıt ödenmesine yönelik kaynak yarın  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na aktarılacak.
Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Maliye Bakanı Dursun Oğuz, tarım sektörüne vergisiz akaryakıt ödemesi ile ilgili hak edilişlerin ödemesi ile ilgili kaynağın yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na aktarılacağını açıkladı” denildi.
TARIM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Bu arada Tarım Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8.735 üreticiye hak edişlerinin %70’lik kısmı olan 9.444.068,00 TL, 17 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılacaktır. Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler.”

16/06/2021 14:28
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TAGS: Tarim Sektörü, Vergisiz Akaryakıt
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