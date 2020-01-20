Tarım Sigortası Fonu Hayvan Düşük Zararlarını Ödüyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.

ads
20/01/2020
HK

ads
Tarım Sigortası Fonu Hayvan Düşük Zararlarını Ödüyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.

Fon’dan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının  hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin de tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.

20/01/2020 15:22
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, Tarım Sigortası Fonu Hayvan, kktc
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.