Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Anamur Belediye Başkanı Durmuş’u kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Anamur Belediye Başkanı Deniz Durmuş’u makamında kabul ederek, iki ülke arasındaki tarımsal iş birliği ve gelişim imkanlarını değerlendirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anamur arasındaki tarım sektörüne yönelik projelerin geliştirilmesi, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve yeni iş birliği alanlarının yaratılması konuları ele alındı.

Görüşme sonrasında Bakan Hüseyin Çavuş, Başkan Deniz Durmuş’a günün anısına hediye takdim etti.