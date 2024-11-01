Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Anamur Belediye Başkanı Durmuş’u kabul etti

ads ads ads
01/11/2024

ads
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Anamur Belediye Başkanı Durmuş’u kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Anamur Belediye Başkanı Deniz Durmuş’u makamında kabul ederek, iki ülke arasındaki tarımsal iş birliği ve gelişim imkanlarını değerlendirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anamur arasındaki tarım sektörüne yönelik projelerin geliştirilmesi, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi ve yeni iş birliği alanlarının yaratılması konuları ele alındı.

 

Görüşme sonrasında Bakan Hüseyin Çavuş, Başkan Deniz Durmuş’a günün anısına hediye takdim etti. 

01/11/2024 13:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Çavuş, Anamur, tarım
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.