Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Fransa’daki Hayvancılık Fuarında KKTC’yi temsil eden üreticileri kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Fransa’nın Besançon kentinde düzenlenen Coopex Montbéliarde Show 2025 etkinliğine katılarak KKTC’yi temsil eden hayvan üreticilerini kabul etti. Bakan Çavuş’a, kabulde Maliye Bakanı Özdemir Berova da eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Coopex KKTC distribütörlüğünü yürüten Salih Nalcı’nın önderliğindeki heyet, veterinerler ile süt ve et üreticilerinden oluşan 18 kişilik bir grupla fuardaki izlenimlerini aktardı. Heyet üyeleri, 4-5 Şubat tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda edindikleri deneyimleri paylaşarak, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman ve Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da yer aldı.

Bakan Hüseyin Çavuş, üreticilerin ülkemizi uluslararası alanda temsil etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Üreticilerin bu tür etkinliklerde üretim teknolojilerini ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek ülkemize uyarlamalarının büyük önem taşıdığını belirten Çavuş, “Sektörümüzün güçlenmesi ve rekabet gücümüzün artması için üreticilerimizin bilgi ve deneyimlerini sürekli geliştirmesi gerekmektedir. Bakanlık olarak, üreticilerimizin uluslararası düzeyde kendilerini geliştirmelerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.