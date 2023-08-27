Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıyı kınadı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dini özgürlüklere ve ibadet alanlarına saygı duyulması gerektiğine vurgu yapan Çavuş, "Müslüman kardeşlerimizin ibadet yerine yapılan saldırı kabul edilemez" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne çağrıda bulunan Çavuş, suçluların bir an önce yakalanarak cezalandırılması gerektiğini vurguladı.