Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Mormenekşe üreticileri ile bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mormenekşe’de üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim ve destekleme politikaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeye Mormenekşe Belediye Başkanı Katip Demir de katıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini yerinde inceleyerek zarara uğrayan üretim alanlarını ziyaret etti.

Üreticilerle birebir görüşerek yaşanan sorunları dinleyen Çavuş, örtü altı iklimlendirmeli üretimin yaygınlaşmaya başladığını ve doğru planlama ile desteklerin sofraya yansıyacağını vurguladı.



Tarımın “üstü açık bir fabrika” olduğunu belirten Çavuş, üreticilerin korunarak sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturulması gerektiğini ifade etti. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Çavuş, her yıl yeni destekleme programları oluşturmaya çalıştıklarını ve bu doğrultuda enginarın Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınması için gerekli çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Çavuş, yaşanan zararların tespit edilerek çözüm üretilmesi için ilgili birimlerin çalışma başlattığını ve üreticilere verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.