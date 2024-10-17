Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, narenciye üreticileri ve ihracatçılarla Güzelyurt’ta bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, narenciye sektörü paydaşlarıyla bir araya geldi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta Narenciye Üreticileri, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği üyeleri, Narenciye Kesim Ekipleri Başkanı ve üyeleri ile yapılan görüşmede sektörün durumu ve hedefler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Çavuş'un Ankara'daki resmi temaslarında ele alınan narenciye ihracat sorununa yönelik çözümler de değerlendirildi.

-Çavuş

Bakan Çavuş, toplantıda yaptığı konuşmada, narenciye üretiminin ülke ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekerek, 2024-2025 sezonunda yönelik ihracat planlar yapmak gerektiğini kaydetti. Çavuş, “Hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve ihracat hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle yapılan teknik görüşmelerde, geçen yıl narenciye ihracatında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Çavuş, KKTC’de üretilen narenciye ürünlerinin belirli kriterler çerçevesinde geçmişte olduğu gibi fumigasyon yapılmadan hem Türkiye’ye hem de üçüncü ülkelere ihraç edileceği konusunda mutabakata varıldığını vurguladı. Teknik heyetlerin başarılı çalışmalarını Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz ile değerlendirdiklerini ifade eden Çavuş, ihracatın sorunsuz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Sektör temsilcilerinin önerileri ve taleplerinin dinlenmesiyle devam eden görüşmede üreticiler, ihracatçılar ve kesim ekiplerinin mevcut durumu üzerine yapılan değerlendirmelerde, işbirliğinin önemi vurgulandı.