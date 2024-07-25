Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Taşpınar şehitlerini andı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Millî Mücadele yıllarında, köylerini Rum saldırılarına karşı korumak için büyük bir cesaret ve kararlılıkla savaşan 12 Taşpınar şehidini andığını belirtti.

Çavuş Taşpınar Şehitleri için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Millî Mücadele yıllarında, köylerini Rum saldırılarına karşı korumak için büyük bir cesaret ve kararlılıkla savaşan 12 Taşpınar şehidimizi minnetle anıyoruz. Bugün, onların fedakârlıkları sayesinde barış ve huzur içinde yaşamaktayız.

Bizlere düşen en büyük görev, bu değerli mirası korumak, ülkemizin birlik ve beraberliğini her daim güçlü kılmaktır. Aziz şehitlerimizin hatıraları, bize her zaman rehberlik edecek ve yolumuzu aydınlatacaktır. Bu vesileyle, başta Taşpınar şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve esenlik temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun."