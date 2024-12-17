Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği heyetini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci ve Birlik üyesi temsilcilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmeye, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcileri, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri ile mühendislik ve mimarlık alanında uzman isimler katıldı.

Görüşmede, Bakanlık bünyesindeki ilgili birim müdürleri ve uzmanlar da hazır bulundu.

Açıklamaya göre, görüşmede, tarım sektörü ve ilgili mühendislik alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, teknik bilgi paylaşımı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular ele alındı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğini ve ekonomik etkileşimi güçlendirmek adına, KKTC’de Yatırımlar ve İşbirliği Geliştirme Programı ile birlikte Küresel İklim Değişikliği ele alınarak, karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Küresel iklim değişikliğinin tarıma etkilerini minimize etmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılacak iş birliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, gelecekte ortak projelerin hayata geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Bakan Hüseyin Çavuş konuşmasında iş dünyasında kadının rolü, iklim değişikliği, tarım sektörüne sağlanan destekler ve Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliği konularına dikkat çekti.

Çavuş, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının sürdürülebilir kalkınma hedefleri için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgularken, tarım ve mühendislik alanında kadın istihdamının artırılmasının sektöre dinamizm kazandıracağını ifade etti.

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine de değinen Çavuş, bu etkilerin azaltılması ve doğal kaynakların etkin yönetimi için bilim insanları ve uzmanlarla iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bakan Çavuş ayrıca, tarım sektörünün geliştirilmesi için sağlanan desteklere değindi.

Çiftçilere ve üreticilere yönelik sağlanan teşvikler, teknik destekler ve finansal katkılar sayesinde tarımsal üretimde verimliliğinin artırıldığını belirten Çavuş, bu desteklerin yalnızca üretime değil, aynı zamanda kırsal kalkınmaya da önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci ise tarım sektörü ve doğal kaynak yönetimi alanındaki iş birliğini güçlendirmek için tüm olanakları seferber edeceklerini dile getirdi.