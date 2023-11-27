Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş UBP Güzelyurt İlçe binasını ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt İlçe binasını ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ve partililer tarafından karşılanan Çavuş, bölgede yaşanan sorunları ve önerileri dinledi.

Konuşmasında narenciye konusuna da değinen Çavuş, Cypruvex’in yapısal durumunda sorun olmadığını belirtti ve üreticilerle birlikte gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Daha önce ihracatçılarla ve kesim ekipleriyle de yapılan toplantılarda özellikle teşvik ödemelerinin yeniden gözden geçirilerek değerlendirileceğini belirten Çavuş, iyi tarım politikalarından da bahsederek özellikle Güzelyurt bölgesi ve ovası için bu politikaların önemli olduğunu belirtti.

Tarımsal toprakların korunmasının önemine de dikkat çeken Çavuş, imar planlarının en iyi şekilde yapılması gerektiğini söyledi ve gerek belediyeler gerekse de diğer sivil toplum örgütlerinin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

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