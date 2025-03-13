Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş Vadili Süt Toplama Merkezi’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kısa süre önce hizmete giren Vadili Süt Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üreticilerle de bir araya gelen Çavuş süt alım sürecine katılarak üreticiden alınan sütü tanka boşalttı.

Hijyen ve kalite kontrol süreçlerine dair detayları da inceleyen Çavuş, ziyarette yaptığı konuşmada bu tür tesislerin yaygınlaştırılmasının sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Modern altyapıya sahip tesisin, üreticilerin sütlerini en sağlıklı koşullarda muhafaza etmesine ve pazarlamasına katkı sağladığını belirten Çavuş, süt toplama merkezlerinin, üreticilerin ürünlerini güvenilir bir şekilde pazara ulaştırmalarında kritik bir rol oynadığını kaydetti. Çavuş, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için devletin gerekli desteği vermeye devam edeceğini de belirtti.

Açıklamda, Çavuş’un ayrıca merkezde sütlerin saklanması, soğuk zincirin korunması ve kalite standartlarının sağlanması için yapılan çalışmaları gözlemlediği de vurgulandı.

Çavuş merkeze süt getiren üreticilerle sohbet ederek talep ve beklentilerini de dinledi.

Açıklamada, üreticilerin, merkezin faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tesisin sütlerini daha sağlıklı koşullarda teslim etmelerine olanak sağladığını, süt alım süreçlerini hızlandırdığını ve lojistik açıdan büyük kolaylık sunduğunu söylediği de ifade edildi.

Bakan Çavuş’a ziyaretinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit ve Devlet Üretme Çiftliği Müdürü Barış Uyaroğlu eşlik etti.