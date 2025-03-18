Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş Yaşlılar Haftası mesajı yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, toplumların gelişiminde ve şekillenmesinde yaşlıların büyük katkıları olduğunu, yaşlıların geçmişin tecrübelerini günümüze taşıyan en değerli hazineler olduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Yaşlılar Haftası nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Toplumların gelişiminde ve şekillenmesinde büyük katkıları olan yaşlılarımız, geçmişin tecrübelerini günümüze taşıyan en değerli hazinelerimizdir. Onların bilgi birikimi, yaşam tecrübeleri ve bizlere aktardıkları kültürel miras, geleceğimizi inşa ederken en önemli yol göstericilerimizden biri olmaya devam etmektedir. Büyüklerimize duyduğumuz sevgi, saygı ve minnettarlık, yalnızca özel günlerle sınırlı kalmamalı; hayatlarının her anında onlara değer verdiğimizi hissettirmeliyiz.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, kırsalda yaşayan büyüklerimizin refahını artırmaya yönelik projeler geliştiriyor, hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Tarımsal üretime yıllarca emek vermiş büyüklerimizin bilgi ve deneyimlerini genç nesillere aktarması, üretimin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Toprakla iç içe geçmiş hayatları boyunca alın terleriyle ülkemize büyük katkılar sunan yaşlı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.”