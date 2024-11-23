Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve toplumsal gelişimimizdeki vazgeçilmez rolünü en güzel şekilde simgelemektedir. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlik, sabır, hoşgörü ve fedakârlık gerektiren, aynı zamanda topluma ışık tutan en kutsal mesleklerden biridir. Öğretmenlerimiz, Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak, çocuklarımızı yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda insani değerlerle de donatarak geleceğe hazırlamaktadır. Bir çocuğun ailesinden sonra örnek aldığı, yol göstericisi olan öğretmeni, onun hayatında derin izler bırakır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Onların emeğiyle mutlu, huzurlu ve aydınlık bir toplum inşa etmek mümkün olacaktır. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."