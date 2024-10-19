Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’tan Muhtarlar Günü mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olduğunu vurgulayarak, halkla devlet arasında köprü görevi üstlendiklerini belirtti.

Bakan Çavuş, muhtarların gayreti ve fedakarlıklarının, mahallelerde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin, kırsal bölgelerin sorunlarının çözümünde ve tarım ile doğal kaynakların yönetiminde muhtarların katkılarının büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.

Mesajında, muhtarların ülkeye ve halkına olan hizmetlerinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Çavuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.