Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'un Berat Kandili mesajı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Berat Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında, tüm İslam âleminde barış, huzur ve bereketin hâkim olması temennisinde bulundu.

Çavuş’un mesajı şöyle:

“Mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, affın, rahmetin ve bereketin bol olduğu müstesna gecelerden biridir. Berat, günahlardan arınmayı, kalplerimizi kin ve nefret gibi olumsuz duygulardan temizlemeyi, birlik ve beraberlik içinde daha güzel bir geleceğe yönelmeyi simgeler.

Bu özel gecede, dualarımızın kabul olmasını, ülkemizde ve tüm İslam âleminde barış, huzur ve bereketin hâkim olmasını temenni ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularının pekiştiği bu anlamlı gecede, dualarımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle, tüm halkımızın ve İslam âleminin Berat Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum”.