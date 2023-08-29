Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’un Zafer Bayramı mesajı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Çavuş’un mesajında şu ifadeler yer aldı:

“30 Ağustos, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının her türlü yokluk ve imkansızlıklara rağmen başardığı kurtuluş mücadelesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak düşmana boyun eğmediği tarihi bir gündür.

Kıbrıs Türk halkı olarak tarih boyunca Anavatanımızın haklı mücadelesinde her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Bu uğurda vatan topraklarının bekası ve bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de şükranlarımı sunarım”