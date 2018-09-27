Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, LTB mezbahasını inceledi

Şahali, “tesis, ihtiyaçlarımıza karşılık verecek donanıma ve idari yapılanmaya sahiptir. Fiyat noktasındaki ihtiyacı da hızla gidererek, üreticiyle tüketici arasındaki yolculuğu olabildiğince kısaltarak ve masraflarını da azaltarak, ülkede et fiyatlarında makul seviyelere gerileme adımını atabileceğimizi öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin açıklaması şöyle:

"Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile yaşadığımız eylem sürecinin ardından gelen Toprak Ürünleri Kurumu’nun et konusunda müdahale kurumu olarak hizmet görmesi fikri üzerine elbette bir kamu kurumu olarak yerel otorite Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait mezbahanın kullanılması bizim açımızdan öncelikli tercihti.



“Doğru yol üzerinde olduğumuzu anlamış olduk”

Hem sağlayacağı gıda güvenlik koşulları bakımından hem de kamu kurumu olarak bir diğer kamu kurumuyla kamu yararına işbirliğinin geliştirilmesi bakımından, bu alt yapının ne durumda olduğunu, bizim ihtiyaçlarımıza nasıl karşılık verebileceğini görmek bakımından bu ziyaret bugün gerçekleştirildi ve doğru yol üzerinde olduğumuzu anlamış olduk. Toprak Ürünleri Kurumu bu konuda hem hayvan yetiştiricilerinin müracaatlarını hem de kasapların taleplerini toplama aşamasına geldi; çalışmalarını tamamlamış noktadadır. Ancak düşünceden eyleme geçmek bakımından biz, bir de sahada gözlem yapma ihtiyacı hissettik. Dolasıyla gördüklerimiz karşısında da hareket geçme noktasında olduğumuzu anlıyoruz.

“Et fiyatlarında makul seviyelere gerileme adımını atabileceğimizi öngörüyorum”

Tesis, ihtiyaçlarımıza karşılık verecek donanıma ve idari yapılanmaya sahiptir. Fiyat noktasındaki ihtiyacı da hızla gidererek, üreticiyle tüketici arasındaki yolculuğu olabildiğince kısaltarak ve masraflarını da azaltarak, ülkede et fiyatlarında makul seviyelere gerileme adımını atabileceğimizi öngörüyorum. Düşüncemiz de buydu zaten. Bugünden itibaren çalışmayı hızlandırarak, ihtiyaçları hızla çözerek, sonuca ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Bütün gayret, yurttaşın yaşam giderlerinin daha makul seviyelerde karşılanabileceği bir ortamı yaratmak ve etten uzak kalmadan beslenme döngüsünün devamını sağlamaktır.”