Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yeni yıl mesajı yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, “Bir yılı daha geride bırakırken, umut ve heyecanla yeni bir yıla merhaba diyoruz” ifadelerini kullanan Çavuş, 2024 yılı boyunca ülkenin kalkınması, toplumun refahı ve çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

2025 yılının, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını; birlik ve beraberlik duygularının güçlendirmesini temenni eden Çavuş, “Yeni yılda da azimle ve kararlılıkla çalışmaya, değerli halkımız için daha güzel yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor; 2025 yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.