Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un Miraç Kandili mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Miraç Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin kandilini kutladı ve duaların kabul edilmesini diledi.

Çavuş mesajında "Miraç Kandili, insanlık için bir umut, bağışlanma ve manevi yükseliş gecesidir. Bu mübarek gecede, dualarımızın semaya yükseldiği, gönüllerimizin huzurla dolduğu, kardeşlik ve dayanışma ruhunun güçlendiği bir atmosferi hep birlikte yaşamayı diliyoruz. Bu anlamlı gece, insanın yaratılış gayesini yeniden hatırladığı, manevi değerlerle buluşarak iyilik, sabır ve hoşgörüyle yenilendiği eşsiz bir fırsattır. Bu vesileyle, tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.