Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Harmancı’yı kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Haspolat Artıma Tesisi, atık çamur kullanımı ve Lefkoşa mezbahasındaki sıkıntılar ele alınarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

LTB Başkanı Harmancı, Oğuz’u LTB tarafından 9’uncusu düzenlenen ve 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek maratona davet ederek, katılım numarasını takdim etti.

Görüşmede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Danışman Ozan Özuyanık, Su Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca hazır bulundu. Daire müdürlerine de katılım numaraları verildi.

11/10/2019 17:49