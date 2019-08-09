Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’dan Bayram Mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bayramların, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğumuz önemli günler olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bayram dolayısıyla yayınladığı mesajda, bakanlığın, üreticilerin emeğinin karşılığını alması, halkın güvenli, sağlıklı ürüne erişimi ve tüketimi için yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

“Tarım ve hayvancılık sektöründeki tüm paydaşlarla birlikte üretimi ön plana koyan anlayışla hareket etmek, birlik ve beraberlikle ülkemiz için üretmek temel hedefimizdir” diyen Oğuz, bu duygularla herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı, bayramın ülkeye, İslam dünyasına huzur, barış ve refah getirmesini diledi.