Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılına ait ''Narenciye Tür Değişikliği'' ödemesini gerçekleştirdi

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06/12/2023

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılına ait ''Narenciye Tür Değişikliği'' ödemesini gerçekleştirdi


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılına ait “Narenciye Tür Değişikliği” ödemesini gerçekleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2022 yılı için, Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi (tür değişikliği) kapsamında proje uygulaması başarılı 8 narenciye üreticisine 260 Bin TL’lik yatırımın gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, narenciye üreticilerinin ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden alabilecekleri belirtildi.

06/12/2023 14:05
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TAGS: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Narenciye
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